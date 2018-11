Infomédiaire Maroc – Les organisateurs de l’AFRICA CEO FORUM 2019, rendez-vous international des décideurs et opérateurs du secteur privé africain prévu les 25 et 26 mars prochain à Kigali, ont lancé l’appel à candidatures pour les AFRICA CEO FORUM Awards qui récompensent les entreprises et investisseurs qui ont fortement contribué à la croissance africaine.

L’appel à candidature pour la prochaine édition des AFRICA CEO FORUM Awards, qui se renouvellent à travers cinq trophées uniques, est en cours, indique un communiqué des organisateurs parvenu mardi à la MAP qui précise que la remise des prix aura lieu lors du dîner gala du forum le 25 mars à Kigali.

Depuis six ans, ce sont plus de 160 entreprises et fonds d’investissements africains et internationaux et plus de 50 CEOs, figures emblématiques de la vitalité économique africaine représentant l’ensemble du continent, qui ont été nominés, note la même source.

Les cinq prix des AFRICA CEO FORUM Awards sont le prix « CEO of the year » qui récompense le meilleur dirigeant d’entreprise africain, le prix « African champion » qui prime l’entreprise africaine la plus engagée en matière d’intégration économique régionale, le prix « Gender Leader » dédié à l’entreprise africaine qui s’est distinguée par ses actions de promotion du leadership féminin, le prix « International Company of the Year » qui récompense l’entreprise internationale qui s’est démarquée par son impact économique et social sur le continent africain et le prix « Disrupter of the Year » qui prime le dirigeant d’une jeune entreprise qui s’est démarquée de ses pairs.

D’après les organisateurs, plus de 700 dirigeants africains et internationaux sont attendus à la 7-ème édition de AFRICA CEO FORUM.

Depuis six années, l’AFRICA CEO FORUM se veut « le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain ».

Lors de sa dernière édition qui s’est tenue en mars dernier à Abidjan, cet événement a réuni pendant deux jours des chefs d’entreprise, décideurs publics et investisseurs d’Afrique et du monde entier autour de la thématique de la transformation nécessaire des champions africains face à la concurrence internationale.

