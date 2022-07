Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank a organisé, ce mardi 19 juillet 2022, la troisième édition des AfricaDev Sessions en ligne autour du thème « Exploiter les opportunités de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine » (ZLECAf).

AfricaDev Sessions est une série d’émissions et de débats à l’attention des entreprises et décideurs africains adressant les sujets d’actualité, de réflexion et de préoccupations économiques.

Pour débattre, Mouna KADIRI, Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank a reçu des invités de premier plan: Cynthia E. GNASSINGBE-ESSONAM, Senior Advisor pour l’engagement du Secteur privé auprès du Secrétaire de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAf) ; Mossadeck BALLY, Fondateur et du Président du Groupe Azalai Hôtels et Daouda COULIBALY, Directeur Général d’Attijari West Africa du groupe Attijariwafa bank.

Cet échange a permis aux invités souhaitant se développer à l’intérieur du continent, de se tenir au courant de la mise en œuvre de la ZLECAf mais aussi des différents dispositifs d’accompagnement au sein d’Attijariwafa bank et à l’échelle du continent.

Cynthia E. GNASSINGBE-ESSONAM, a déclaré que « l’accord de la zone de libre-échange continentale africaine est signé par 54 pays, dont 43 ont déposé leurs instruments de ratification. L’accord mis en œuvre pourrait accroître les revenus des pays de manière significative ».

Gnassingbe a mis en lumière les dispositions de la ZLECAf pour les secteurs porteurs dans les Biens & services, les Services financiers, les Télécommunications, le BTP, la Distribution, l’Automobile, l’Agro-industrie, le Transport, l’Industrie de la santé avec des piliers liés au commerce numérique, à la propriété intellectuelle, notamment.

« Un manuel des règles d’origines dans lequel vont être exposés plus de 5000 produits en détaillant leur process, leur traitement et leur tarification dans le cadre de cette zone de libre-échange sera bientôt disponible à l’attention des entreprises » a ajouté Mme Gnassingbe.

De son côté, Mossadeck BALLY, Fondateur et Président du Groupe Azalai Hôtels, pionner de l’industrie hôtelière panafricaine, a expliqué que : « Il est vrai que la crise sanitaire et sociale liée au covid-19 et le conflit entre la Russie et l’Ukraine sont venus mettre à nu nos défaillances dans plusieurs domaines. Cette conjoncture a mené le groupe Azalai vers le business local en développant le MICE*: Meeting International Conférence Event et nous a fait découvrir un potentiel business local qu’on ne développait pas suffisamment. Aujourd’hui, il y a une nouvelle conception du tourisme et le potentiel de ce secteur en Afrique est africain. Il faut développer le tourisme intra-africain, il faut que nous les Africains, nous découvrions notre continent, que nous voyagions, que nous prenions nos vacances et que nous fassions des affaires sur notre continent. L’opportunité que nous offre la ZLECAf de commercer entre nous va développer considérablement ces opportunités ».