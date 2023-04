Le magazine African Banker a annoncé aujourd’hui la liste des nominés pour l’édition de cette année de ses African Banker Awards. Depuis leur création en 2007, les Trophées African Banker récompensent les dirigeants et les banques qui transforment radicalement le secteur financier en Afrique.

Les lauréats des Trophées African Banker seront annoncés lors de la cérémonie de gala officielle qui aura lieu le 24 mai à Charm El Sheikh, en Égypte, et qui fait partie du programme officiel des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

L’édition 2023 des African Banker Awards est organisée par African Banker et IC Events. La cérémonie sera parrainée au niveau platine par le Fonds africain de garantie (AGF) et au niveau associé par la Banque de commerce et de développement (TDB) et la Caisse des dépôts et consignations de Tunisie, qui gère un important projet de soutien

aux start-ups et aux PME.

La soirée de Gala de remise des Trophées de cette année devrait accentuer le thème de l’égalité des sexes , comme en témoigne la proportion importante de candidates en lice pour le titre convoité de « Banquier de l’année ».

En outre, en partenariat avec le Fonds africain de garantie, une nouvelle catégorie reconnaît et encourage l’inclusion financière des femmes en Afrique: le Trophée AFAWA de la Banque de l’année. Cette « Affirmative Finance Action for Women in Africa » est une initiative panafricaine visant à combler le déficit de financement de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les femmes africaines.

Les nominés ont été sélectionnés parmi un nombre record de candidatures, représentant l’ensemble du continent africain, dans un total de 10 catégories, et présélectionnés par le Comité des Trophées.

Les nominés pour les Trophées African Banker Awards 2023 sont les suivants :

Banquier de l’année :

– Admassu Tadesse – Trade and Development Bank

– Prof. Benedict Oramah – Afreximbank

– Esther Kariuki – Co-operative Bank of Kenya

– Moezz Mir – SBM Bank, Kenya

– Mukwandi Chibesakunda – Zanaco, Zambie

– Othman Benjelloun – Bank of Africa

– Yemi Edun – First City Monument Bank

Banque de l’année :

– Afreximbank

– Bank of Africa

– Co-operative Bank of Kenya

– CRDB Bank, Tanzanie

– The Mauritius Commercial Bank

– Trade and Development Bank

– Trust Merchant Bank, République démocratique du Congo

Banque durable de l’année :

– Absa, Afrique du Sud

– Commercial International Bank, Égypte

– Nedbank, Afrique du Sud

– Rand Merchant Bank, Afrique du Sud

– Trade and Development Bank

IFD de l’année :

– Afreximbank

– Africa Finance Corporation

– Arab Bank for Economic Development in Africa: BADEA

– Lesotho National Development Corporation

– Trade and Development Bank

Fintech de l’année :

– Ensibuuko Technologies, Ouganda

– Flutterwave, Nigeria

– JUMO World, Afrique du Sud

– Lulalend, Afrique du Sud

– MFS Africa, Afrique du Sud

Banque de l’année pour les PME :

– Caisse de compensation et de consignation, Tunisie

– CRDB Bank, Tanzanie

– Ecobank, Sénégal

– KCB Bank, Kenya

Deal de l’année – dette :

– Investissement de 174 millions d’euros (190 millions de dollars) dans le projet Singrobo-Ahouaty de 44 MW – Africa Finance Corporation

– Émission d’obligations indexées sur le genre (« GLB ») d’un montant de 1,143 milliard de rands (66,13 millions de dollars), répartie en tranches de 3 et 5 ans, pour le compte de Barloworld Limited – Rand Merchant Bank

– Émission d’obligations vertes par placement privé d’un montant équivalent à 564 millions de dollars pour GrowthPoint – Absa

– Facilité de prêt syndiqué multitranches et multidevises de 400 millions de dollars et de 4 milliards de dollars pour Harmony Gold Company – Absa et Nedbank

– Prêt syndiqué à long terme (400 millions de dollars) de 292,4 millions de dollars et de 1,9 milliard de livres égyptiennes à la Société égyptienne des industries chimiques (KIMA) – Banque nationale d’Égypte.

Deal de l’année – Equity :

– Conseil sur l’introduction en bourse d’ADNOC Gas pour un montant de 2,5 milliards de dollars – EFG Hermes

– Investissement de 47 millions de dollars dans Africa Go Green – Société financière internationale (IFC)

– Prise de participation de 298 millions de dollars dans Infinity Energy et acquisition de Lekela Power – Africa Finance Corporation

– Acquisition des actifs éoliens et solaires de Windlab Africa pour un montant de 892 millions de rands (55 millions de dollars) en partenariat avec Seriti Resources – Rand Merchant Bank

– Transaction B-BBEE evergreen de 8,9 milliards de rands (550 millions de dollars) pour Shoprite – Rand Merchant Bank

Deal agricole de l’année :

– Lancement d’une plateforme de récolte agricole unique en son genre – Rand Merchant Bank

– Financement d’un fonds de roulement de 100 millions de dollars à l’Export Trading Group (ETG) – Trade and Development Bank

– Prêt à long terme syndiqué de 8 milliards de livres égyptiennes (266 millions de dollars) pour Evergrow – Banque Misr

– Prêt syndiqué à long terme de 161 millions de dollars – General Authority for Rehabilitation Projects & Agricultural Development (GARPAD) – Banque nationale d’Égypte

– Facilité de financement de 78 millions de dollars pour la transaction de financement structuré de matières premières Southern Oil – Absa

Deal d’infrastructure de l’année :

– Prêt syndiqué de 650 millions de dollars à EDF Renewable – Absa

– Émission d’un Sukuk d’entreprise d’un montant de 21,7 millions de dollars pour le Family Homes Fund – Greenwich Merchant Bank

– Prêt à terme amortissable de 1 milliard de dollars sur 7 ans en faveur d’une entité ad hoc (SPV) pour le projet de rendement de NNPC Limited – Afreximbank

– Prêt de 900 millions de dollars pour le projet Scatec Solar PV plus Battery Storage-Standard Bank

– Emprunt de 310 millions de dollars pour les infrastructures sportives et routières de Kigali – Trade and Development Bank

Les Trophées African Banker accueillent le premier Trophée AFAWA de la

Banque de l’année. En partenariat avec le Fonds africain de garantie, le prix AFAWA de la

Banque de l’année mettra en lumière les banques qui font progresser

l’inclusion financière des femmes sur le continent.

Les nominés pour le Trophée AFAWA de la Banque de l’Année sont :

– Letshego Nigeria

– Fin’ELLE

– Rawbank

– Letshego Uganda

– Oiko Credit