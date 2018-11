Infomediaire Maroc – Organisé par Hivos, organisation d’aide au développement dont le siège est aux Pays-Bas, African Crossroads consiste en un rassemblement annuel, transcontinental et multidisciplinaire, réunissant artistes, entrepreneurs, informaticiens, concepteurs, chercheurs et philosophes africains, dans le but d’échanger des connaissances et de façonner l’avenir des sociétés africaines.

Chaque année, African Crossroads est organisé dans une ville africaine différente. Elle-même carrefour de plusieurs cultures, religions et civilisations, Marrakech a été choisie pour abriter cette édition inaugurale, à Villa Janna, du 11 au 13 décembre 2018.

Rédaction Infomediaire.