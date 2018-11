Infomediaire Maroc – A l’occasion de la campagne #16jours de mobilisation pour la lutte contre la violence faite aux femmes qui a démarré le 25 novembre (journée de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles) sous le thème #EcoutezMoiAussi, l’Union européenne au Maroc lance une web-série sur les réseaux sociaux intitulée « Sur la Voie du Changement ». Dans cette série, la parole est donnée à des femmes et à des jeunes filles qui sont sorties de la spirale de la violence et recouvré leur dignité et leur place dans la société, ainsi qu’à des associations qui militent pour leur droits.

« Aujourd’hui, je peux marcher la tête haute », déclare Nezha, une femme de Meknès qui raconte son histoire avec la violence et comment elle a été réhabilitée. Dans cette série, des femmes et des jeunes filles victimes de violences physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles racontent leur recours à des associations dans différentes régions du Maroc. Elles parlent aussi de leurs rencontres avec des femmes et des hommes qui les ont accueillies, prises en charge et leur ont offert des services d’hébergement, d’écoute, de soutien psychologique spécialisé, d’assistance juridique et d’accompagnement professionnel avec le but de les intégrer dans le marché de l’emploi.

Cette initiative fait écho au slogan de la campagne onusienne de cette année : #EcoutezMoiAussi. Elle a donné la parole aux victimes et aux organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense des droits des femmes victimes de violence. La web-série « Sur la Voie du Changement » a été réalisée dans plusieurs régions du Maroc en collaboration avec des associations partenaires ayant bénéficié du soutien de l’Union européenne entre 2015 et 2017 pour la mise en œuvre de projets de lutte contre la violence faite aux femmes, la réalisation de campagnes de sensibilisation aux droits des femmes et de plaidoyer pour l’égalité dans le cadre du programme d’appui de l’Union européenne au Plan Gouvernemental pour l’Egalité.

Il est à noter que la violence contre les femmes demeure l’une des plus graves violations des droits humains dans le monde. Chaque année, 13 millions de femmes dans l’Union européenne sont confrontées à la violence. Au Maroc, selon la dernière Enquête de prévalence de la violence faite aux femmes du HCP (2009), 62,8 % des femmes marocaines déclarent avoir subi un acte de violence.

La Web-série « Sur la Voie du Changement » est disponible sur les comptes réseaux sociaux de l’Union européenne au Maroc sur Facebook, twitter, Instagram et YouTube.

Rédaction Infomediaire.