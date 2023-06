Quelques mois après l’obtention de l’homologation officielle de la DGSSI en qualité de Prestataire Nationale de Services de Certification Electronique, Eurafric Information la filiale IT de BANK OF AFRICA, RMA et le Groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale lance les services de plateforme de confiance sous l’identité AfricTrust.

Ainsi, lors de l’évènement technologique incontournable GITEX qui a eu lieu à Marrakech du 31 mai au 2 Juin 2023, Eurafric Information et Mint HR, la startup marocaine spécialisée dans le développement des logiciels de gestion des ressources humaines basés sur l’intelligence artificielle, ont signé un partenariat stratégique pour embarquer la fonctionnalité de signature électronique dans leur solution.

Un partenariat qui permettra aux clients de Mint HR de gagner en efficacité et d’offrir une meilleure expérience employés.

Avec son offre inédite et novatrice, Eurafric Information ouvre désormais de nouveaux horizons prometteurs à l’ensemble de l’écosystème Marocain et aspire à jouer un rôle actif dans la stratégie nationale de digitalisation des entreprises publiques et privées en proposant des services de confiance répondant aux normes réglementaires en vigueur.