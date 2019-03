La reprise économique en Afrique centrale devrait se poursuivre en 2019 avec un taux de croissance de 2,7 % en 2019, fait savoir la Commission économique pour l’Afrique (CEA) dans son récent rapport économique sur l’Afrique 2019 intitulé « La politique budgétaire au service du financement du développement durable ».

D’après la commission, l’Afrique centrale s’est relevée, après une dépression économique de -0,2% en 2017, en affichant une croissance de 2,3 % en 2018, qui devrait, selon les prévisions, passer à 2,7 % en 2019.

Cette tendance haussière de la croissance s’explique par le redressement des prix du pétrole, les nouvelles productions pétrolières et gazières (Cameroun, Congo et Guinée équatoriale), les bonnes performances de l’agro-industrie, de la manufacture et des services (Cameroun, Congo et Gabon), le tourisme et la construction (Sao Tomé-et-Principe), le redressement des exportations de diamants (République centrafricaine) et les retombées de la reprise économique du Nigéria sur le Cameroun et le Tchad.

Le rapport note, toutefois, que les principaux risques susceptibles d’entraver la croissance économique dans la sous-région restent une diversification économique insuffisante notamment au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale, ainsi que des conditions météorologiques défavorables.

IM