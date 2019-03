Vidéo : PepsiCo lance son eau au Maroc, 60 MDH d’investissement (IMTV)

{"id":64,"instanceName":"AQUAFIA","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/aquav2.jpg","youtubeID":"aCJ9gvxXXOc","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777778,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}



Depuis son lancement fin décembre 2018, Aquafina séduit les consommateurs au Maroc. La marque d’eau de PepsiCo a bénéficié d’un accueil très positif.



« Nos chiffres de vente sur les deux premiers mois de commercialisation sont très encourageants. Ils répondent à la croissance que connaît le marché des eaux au Maroc depuis dix ans », a déclaré M. Othmane Nadifi, COO de Varun Beverages Morocco, une filiale de Varun Beverages, le second embouteilleur de PepsiCo dans le monde avec plus de 30 usines en Afrique et en Asie.

Dans un marché national de l’eau embouteillée estimé à 1,3 milliard de litres par an, Aquafina entend faire la différence et atteindre une part de marché de 5 % d’ici la fin de l’année. Elle mise pour ce faire sur ses nombreux atouts : reconnue pour sa pureté et son goût parfait, la marque possède le taux de sodium (moins de 2mg/litre) le plus faible sur le marché des eaux produites au Maroc.

Son procédé de purification breveté en sept étapes est également unique en son genre. Intitulé HydRO-7™, il permet à Aquafina de bénéficier d’un système rigoureux à la pointe de la technologie. S’appuyant sur l’osmose inverse et d’autres méthodes de filtration et purification, ce procédé élimine tous les éléments, comme le chlorure, les sels et d’autres substances qui influencent le goût et la qualité de l’eau. La dernière étape consiste à ajouter les minéraux essentiels, à l’instar du magnésium, avec une formulation parfaitement équilibrée.



Aquafina est disponible sur l’ensemble du territoire à travers trois formats : 1,5 L à cinq dirhams, 0,5 L à trois dirhams et 0,33 L à deux dirhams. La marque vise une couverture de 50 000 points de vente d’ici les trois prochains mois, avec un objectif de 80 000 points de vente dont 10 000 cafés, hôtels et restaurants (CHR) d’ici 2022.



La production et l’embouteillage d’Aquafina sont assurés dans l’usine de Varun Beverages Morocco située sur un terrain de 20 000 m2 à Bouskoura. Rachetée en 2011, elle a bénéficié en novembre 2018 de l’ajout d’une ligne de production dédiée à Aquafina et conforme aux standards internationaux de PepsiCo, et ce, pour un investissement de 60 millions de dirhams et une cinquantaine de nouveaux emplois créés à la clé.



« Nous avons pour objectif de tripler cette ligne de production et d’atteindre une capacité annuelle de 170 millions de litres d’ici 2021. En raison de sa stabilité, du potentiel de son marché et de son ouverture vers l’Afrique, le Maroc est un pays stratégique pour nous », a précisé Nadifi.