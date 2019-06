Le nombre de nuitées touristiques enregistrées dans les établissements d’hébergement classés à Agadir durant les quatre premiers mois de cette année s’élève à 1.646.835 nuitées, selon des données du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir-Souss-Massa.

Le nombre de nuitées comptabilisées à fin avril est en progression de 8,85 pc en comparaison avec le cumul des nuitées enregistrées durant la même période de l’année dernière et qui était de 1.512.929, précise la même source.

Les touristes français arrivent en première position avec 418.355 nuitées, soit une progression de 15,69 pc, suivis des Allemands avec 303.023 nuitées (+9,25 pc).

Les touristes nationaux occupent le 3ème rang avec 265.411 nuitées, contre 218.762 durant la même période de l’année 2018, marquant ainsi une amélioration de 21,32 pc.

Les Anglais quant à eux se positionnent en quatrième place avec 248.636 nuitées (+25,54 pc).

Les clubs touristiques ont réalisé le plus grand nombre de nuitées à Agadir durant les quatre premiers mois de 2019, avec 503.355 nuitées, suivis des hôtels classés 4 étoiles (479.287nuitées). Les hôtels 5 étoiles et les résidences touristiques sont classés troisième et quatrième respectivement.

Le taux de remplissage des hôtels, clubs touristiques et résidences touristiques classés d’Agadir a connu, durant la même période, une croissance de 2,77 pc.