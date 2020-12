Le suivi de l’état d’avancement du projet de lancement de la ligne de Bus à haut niveau de services à Agadir, a été au centre d’une réunion à distance tenue récemment sous la présidence du Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji.



Cette ligne de 15,5 km devra relier le port d’Agadir au quartier de Tikiouine et aux zones industrielles avoisinantes et desservir le quartier administratif de la ville, l’avenue Hassan II, Souk El Had, l’avenue Hassan Ier, le complexe universitaire Ibn Zohr et la Zone industrielle de Tassila.



La ligne traversera également un groupe de sites, d’établissements et des avenues principales de la ville. Cette flotte de bus est à même d’améliorer l’attractivité de la ville et de résoudre les problématiques relatives au transport public.

Ce projet est le premier axe du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), dont la cérémonie de lancement a été présidée, en février dernier, par le Roi Mohammed VI.



Ayant mobilisé une enveloppe de 6 milliards de dirhams d’investissements, ce programme vise la consécration du positionnement de la ville d’Agadir et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale.