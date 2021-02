L’offre touristique à Agadir s’est renforcée, au début de l’année, par le lancement d’un projet de calèches à moteur éco-friendly permettant de faire le tour des endroits phares de la capitale du Souss.

Il s’agit du même principe que celui des “Koutchis” de Marrakech, mais la différence réside dans le design qui est plus moderne, ainsi que le recours à un moteur éco-friendly pour aider le cheval.

“Ces calèches permettent aux Gadiris et aux visiteurs de découvrir les différents monuments d’Agadir et vivre ainsi une expérience unique”, a indiqué à la MAP le propriétaire de ce projet, Mohamed Ouchen.

Les véhicules sont équipés d’un salon moderne , un climatiseur et un lecteur MP3 Bluetooth pour permettre au passager d’écouter ses morceaux préférés lors de sa balade, a précisé Ouchen.

La calèche est munie , aussi, d’un freinage hydraulique pour empêcher le glissement, d’un volant pour un meilleur contrôle lors de virages, ainsi que d’un sac à crottin pour les cheveux, a-t-il relevé.

“Ayant une formation académique dans le domaine de l’équitation, je souhaite à travers ce projet offrir aux passagers un cadre agréable pour découvrir les lieux touristiques de la ville”, a-t-il poursuivi, faisant savoir que cette flotte sera renforcée d’ici la saison estivale, de manière à atteindre 10 calèches.

Ces dernières sillonnent les avenues de Mohammed V, Oued Souss, 20 août, Kennedy, Les FAR, 29 février, Moulay Abdellah, le Prince Héritier, Hassan II, Rue Tawada et Général Kettani ainsi que les mosquées de Liban et Mohammed V.

Participant à la hauteur de 10% du produit intérieur brut (PIB) national, l’agriculture, le tourisme et la pêche demeurent des atouts majeurs de la région Souss-Massa et assurent son développement économique et durable.

Première station balnéaire au Royaume, Agadir est connue par son un climat exceptionnellement doux , ce qui permet aux touristes, aussi bien nationaux qu’étrangers, de profiter de sa belle plage tout au long de l’année.

Les plages d’Agadir et les régions avoisinantes attirent, également, de nombreux touristes qui viennent y pratiquer leurs sports nautiques préférés. Plusieurs compétitions et manifestations sportives sont organisées chaque année.