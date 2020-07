La création de l’Agence nationale des équipements publics constitue un choix stratégique du gouvernement qui vise essentiellement à alléger la pression sur les départements ministériels et à rationaliser les structures administratives, a affirmé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Présidant la première réunion du Conseil d’administration de l’Agence issue de la Direction générale des équipements publics du ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique et de l’Eau, El Otmani a précisé que la création de cette agence vise essentiellement à alléger la pression sur les départements ministériels, les établissements publics et les collectivités territoriales pour qu’ils concentrent leur action sur les missions essentielles qui leur sont confiées, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Elle vise aussi à consacrer les principes de bonne gouvernance à travers la rationalisation de l’intervention des structures administratives chargées de la réalisation des bâtiments publics, a-t-il ajouté lors de cette réunion, consacrée à l’instauration des fondements organisationnels et de gestion de l’Agence, ainsi qu’à ses missions et aux perspectives de son action lors de la prochaine étape, El Otmani a en outre exprimé sa fierté du bilan de la Direction générale des équipements publics qui a fait preuve de compétence et de professionnalisme, comme en témoigne le nombre important des infrastructures et édifices publics à la réalisation desquels elle a veillé dont les grands stades de Rabat, Fès, Marrakech et Agadir et les centres hospitaliers universitaires de Fès et Marrakech, outre les joyaux artistiques à l’instar du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et de plusieurs bâtiments et sièges administratifs dans différentes villes du Royaume.

L’expertise accumulée dont bénéficiera l’agence en matière de réalisation de projets publics constitue une garantie essentielle pour la réalisation des opérations de construction et de rénovation avec la qualité requise tout en maîtrisant le coût et les délais, a-t-il dit, précisant que le montant du portefeuille des projets confiés à l’agence s’élève à 18 milliards de dirhams.

Ce portefeuille connaîtra un développement important au cours des prochaines années, eu égard aux investissements programmés dans le secteur des bâtiments et travaux publics, a assuré El Otmani, faisant savoir que le gouvernement considère ce secteur comme l’une des principales sources pour la relance de l’économie nationale, notamment après cette conjoncture exceptionnelle difficile que traversent le Maroc et le monde en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Le Chef du gouvernement a invité l’ensemble des intervenants à fournir davantage d’efforts pour la réalisation des objectifs escomptés par le changement institutionnel important opéré par la création de cette Agence, en renforçant la confiance en cette institution et en veillant à tirer profit de ses expertises.

El Otmani a aussi appelé l’Agence à développer ses expertises et renforcer ses capacités dans les domaines liés à ses missions, ainsi qu’à promouvoir et soutenir la recherche scientifique et technique dans le domaine des équipements publics, tout en veillant à la réalisation de l’efficience énergétique et à la promotion des matériaux locaux.

Par la suite, poursuit le communiqué, les membres du Conseil d’administration ont suivi un exposé de la Directrice générale de l’Agence et adopté le schéma directeur des activités de l’Agence et son programme d’action pour la période 2020-2022 et son budget au titre de 2020.

Il a été également procédé à l’approbation de l’organigramme de l’Agence et du statut de ses employés, ainsi que d’autres décisions relatives aux aspects organisationnel et de gestion de l’Agence.

Cette réunion s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique et de l’Eau, du Directeur Général de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie et du Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable.

Ont pris part également à cette réunion, le président de l’Ordre national des architectes, le président de la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie, le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics et les représentants des départements membres du Conseil d’administration, conclut le communiqué.