Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret sur l’application de la loi portant création de l’Agence nationale des équipements publics. Le projet de ce décret, présenté par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, vise à fixer les modalités de nomination de trois personnalités connues, possédant une expertise et une expérience dans le domaine des équipements publics, ainsi que le nombre de ses représentants. Ledit projet de décret vise également à déterminer les modalités de la mise des biens mobiliers et immobiliers relevant de la propriété privée de l’État, à la disposition l’Agence nationale des équipements publics pour le bon déroulement de sa mission.