Infomédiaire Maroc – Shem’s est devenu la 1ère agence marocaine à recevoir un Gold au festival Lynx de Dubaï, la compétition professionnelle la plus prestigieuse couvrant la zone MENA et récompensant chaque année le meilleur de la création publicitaire.

Shem’s a été primée pour la campagne Centrale Danone installant la nouvelle equity de la marque Danone au Maroc : ‘‘a7ssen ma 3endna li a3ez ma 3endkoum’’ (The best we have for whom we care the most about).

A noter que la campagne a gagné un Gold en film craft, ainsi que 2 Silver.

Rédaction Infomédiaire