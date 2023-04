Le Conseil d’Administration de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs s’est réuni mardi 11 avril et a entériné la candidature unique de Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, à la présidence de la Fondation.

L’élection de Benmoussa sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée Générale Elective qui aura lieu le 25 avril prochain à 17h00.

Le Conseil a également acté la fin du mandat de Moncef Belkhayat, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et Président de la Fondation depuis sa création, et lui a exprimé ses remerciements unanimes pour son action au service des Champions Sportifs du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Je suis particulièrement fier de tout le chemin parcouru par la Fondation et ses membres, depuis sa création il y a 11 ans. Un parcours d’exception et des réalisations collectives, fruit de la vision et de la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’Assiste. Je souhaite plein succès à mon successeur dans la poursuite de la mission honorable de la Fondation », a déclaré Moncef Belkhayat à l’issue des travaux du Conseil.