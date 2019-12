L’Agence marocaine de presse (MAP) a été élue, lundi, membre du Secrétariat Général de la Fédération des agences de presse arabes (FANA), au terme de la 47è Assemblée générale de la Fédération, qui s’est tenue à Mascate (Sultanat d’Oman).

Aux côtés de la MAP, les participants ont également élu les agences de presse palestinienne et jordanienne membres du Secrétariat général de la FANA. Par la même occasion, le directeur général, rédacteur en chef de l’agence de presse d’Oman, Mohammed bin Mubarak Al-Araimi, a été élu président de la FANA pour un mandat de deux ans (2020-2021), alors que les agences de presse saoudienne (SPA) et koweïtienne (KUNA) ont été désignées vice-présidents.

Les travaux de l’Assemblée générale de la FANA ont été marqués par la mise en place d’un comité pour examiner les statuts de la FANA et pour apporter des modifications à son règlement intérieur afin d’accompagner les développements que connaissent les secteurs des technologies de l’information et de la communication.

Lors de cette réunion, les participants ont discuté d’un nombre de sujets qui intéressent les pays membres de la FANA, en plus de dossiers administratifs et financiers. Ils ont par la même entériné les résultats du Prix de la meilleure photo de presse au titre de 2019, remporté par la SPA, et le prix de la meilleure enquête qui est revenu à l’Agence de presse palestinienne. Par ailleurs, les participants ont tenu à féliciter la MAP pour l’organisation des travaux du 7ème Congrès mondial des agences de presse qui se tiendra en 2022. Lundi 2 décembre à Londres, les membres du Conseil des Agences de Presse mondiale (NACO) avaient voté à la majorité en faveur de la candidature de la MAP pour accueillir les travaux de ce Congrès mondial.

Le dossier de candidature de la MAP a mis l’accent sur le droit du Maroc et de l’Afrique d’abriter ce Congrès, après six éditions tenues dans trois continents : l’Europe (3 éditions), l’Asie (2 fois) et une fois en Amérique. Ce succès est une reconnaissance des membres du conseil au leadership africain de l’Agence marocaine de presse et à son rôle au sein de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), depuis sa fondation en 2014 à Casablanca, et dont les membres ont soutenu unanimement la candidature de la MAP.

Le choix de la MAP est une marque de confiance des membres du Conseil des agences de presse mondiales dans la capacité du Maroc à réussir l’organisation d’événements d’envergure mondiale. Ce choix a été effectué après que la MAP a remporté, le 27 novembre à Marrakech, le Prix de la meilleure Agence de presse arabe pour l’année 2019 (Best Arabian News Agency of the Year 2019) dans la catégorie « Patrimoine et Médias » de la 4ème édition du G2T Global Awards.

Ce prestigieux Prix, qui récompense le parcours honorable et louable de l’Agence ainsi que sa contribution significative aux champs médiatique national et arabe, a été remis au Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, lors d’une cérémonie grandiose rehaussée par la présence d’un parterre d’éminentes personnalités nationales et arabes, issues de différents horizons