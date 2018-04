Infomédiaire Maroc – La France et le Maroc envisagent de renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine agricole à travers 2 nouvelles conventions de partenariat.

Le 1er accord, qui concerne la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du développement rural, prévoit de renforcer la coopération dans les domaines des politiques publiques, de la recherche, de la formation et du conseil, ainsi que dans celui de l’irrigation et de l’aménagement du foncier agricole.

Quant au second accord, étalé sur la période 2018-2019, l’accord porte sur les échanges en matière d’informations et pratiques de veille et en matière de structuration et d’animation des filières, la mise en place d’un cadre de dialogue transparent et constructif sur les relations Maroc-France au sein du marché européen et dans la perspective d’une meilleure intégration du Maroc aux mécanismes régissant le marché européen de fruits et légumes.

Rédaction Infomédiaire