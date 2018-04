Infomédiaire Maroc – Un classement des personnalités les plus influentes en Afrique a été publié par l’hebdomadaire francophone Jeune Afrique. Et dans ce Top 50, plusieurs personnalités marocaines font bonne figure.

Il s’agit de Abdellatif Hammouchi, DG de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, Othman Benjelloun, Président du Groupe BMCE Bank of Africa, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie et du Commerce et de l’Economie Numérique, Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP, ou encore l’avocat Hicham Naciri.

Le classement prend comme critère de sélection, entre autres, la présence sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook…), ainsi que les actions dans le domaine de l’art et la culture, de l’économie, de la politique et même de la mode en plus de l’action associative.

Rédaction Infomédiaire