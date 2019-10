La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC, International Islamic Trade Finance Cooperation), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), et OCP Africa, filiale du Groupe OCP, ont signé un Mémorandum d’entente qui portera sur le financement stratégique, l’innovation et les mesures de renforcement des capacités agricoles dans le but d’accroître les rendements de la production et d’augmenter les revenus des agriculteurs africains.

Ce protocole d’accord prévoit de renforcer la collaboration entre l’ITFC et OCP Africa dans différents domaines, notamment, la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, les analyses de sols et les conseils de fertilisation pour contribuer à l’augmentation des rendements agricoles, le soutien à l’innovation et la transformation digitalisée de l’agriculture, le renforcement des capacités et le soutien aux jeunes pour un développement durable et inclusif.