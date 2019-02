Les opérateurs australiens sont très intéressés par le marché céréalier marocain à fort potentiel d’importation, a déclaré, à Sydney, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

« Les opérateurs australiens ont manifesté un grand intérêt pour le marché marocain », réputé pour être un grand importateur des céréales, a indiqué M. Akhannouch dans une déclaration en marge de la visite d’une délégation marocaine au siège de GrainCorp, leader Australien d’exportation de céréales.

Le marché céréalier marocain à fort potentiel d’importation intéresse particulièrement les exportateurs australiens qui cherchent à s’y positionner, alors que le Royaume cherche à diversifier ses partenaires commerciaux pour assurer la sécurité de son approvisionnement en céréales, a souligné le ministre qui a visité des installations logistiques du terminal céréalier de Graincorp au port de Brisbane.

Le ministre a, par ailleurs, appelé les opérateurs marocains à s’inspirer de l’expérience australienne dans ce secteur à travers les différentes composantes de la chaîne de valeur, ajoutant que la délégation a eu l’occasion de prospecter de nouveaux horizons de coopération et des opportunités pour s’imprégner d’expériences réussies.

Pour sa part, Chakib Alj, président de la Fédération interprofessionelle des activités céréalières, a relevé que “les opportunités de coopération sont prometteuses avec l’Australie, d’autant que le pays-continent fait face aux mêmes défis climatiques”.

Selon Alj, cette visite a permis de voir de près l’expérience australienne afin d’améliorer la production céréalière au Maroc et d’examiner les perspectives d’importation des céréales australiennes au Royaume, qui importe près de 6,5 millions de tonnes des céréales par an.

L’Australie a une récole décalée par rapport aux autres pays, ce qui exerce une pression sur les fournisseurs pour vendre leurs récoltes, « une situation dont nous pouvons bénéficier pour avoir des prix intéressants durant cette période avec des qualités diversifiées », a-t-il expliqué.

Du côté australien, le Directeur général de GrainCorp, Don Campbell, a indiqué que sa société, dont l’activité principale est la réception et le stockage de céréales et de produits connexes, est intéressée par le marché marocain, notamment dans la filière du blé tendre.

“De notre hub à Hambourg, nous pouvons approvisionner le marché marocain, notamment en blé tendre qui constitue le noyau de la filière céréalière au Maroc”, a souligné M. Campbell, exprimant sa confiance que les deux parties pourront développer un partenariat exemplaire.

La délégation, composée du président de la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services, des présidents des chambres d’agriculture et des pêches maritimes, des professionnels des deux secteurs et de responsables des départements de l’agriculture et de la pêche maritime, a entamé lundi dernier une visite en Australie pour s’enquérir de l’expérience australienne dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime.

Après Melbourne, Adelaïde et Brisbane, la délégation est arrivée lundi à Sydney, capitale de l’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, où elle a eu des rencontres B2B et de networking avec des professionnels australiens.

IM