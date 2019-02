‘‘Guichet.ma’’, plateforme de billetterie intelligente et 100% marocaine, lancée il y a à peine quelques mois par un jeune entrepreneur, explose les compteurs : Plus de 200 événements commercialisés. La société a signé avec de grands noms notamment le Festival Oasis pour l’édition 2019.

Intelligent et évolutif, le dispositif Guichet.ma contribue au développement du business du divertissement au Maroc en fédérant l’ensemble des acteurs de l’écosystème et en rassurant les consommateurs.

La transparence est le maitre mot de Guichet.ma. Ainsi les organisateurs peuvent à travers un environnement dédié sur la plateforme suivre en temps réel l’évolution de la billetterie de leurs spectacles. Une grande avancée !

Un fonds d’investissement vient d’ailleurs d’entrer dans le capital de Guichet.ma. De nouveaux produits seront lancés incessamment pour développer l’offre de la plateforme déclinée en cinq catégories : Concerts et festival, théâtre et humour, sport et loisirs, formations, famille et divertissement. « Nous sommes satisfaits et fiers des premiers indicateurs. La plateforme Guichet.ma a en quelques mois fait preuve d’une grande efficacité et utilité auprès de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Plus de 200 événements sont gérés par la plateforme depuis son lancement. Guichet.ma commercialise des pièces de théâtre à 50 dirhams et des festivals internationaux, dont le pass VIP s’élève à 2000 dirhams. Nous avons, en l’espace d’un temps record, séduire les consommateurs et les acteurs de l’écosystème. C’est dire les besoins. Contribuer au développement de l’offre culturelle et du secteur du divertissement au Maroc, dont le potentiel est de taille, telle est notre principale ambition », a déclaré Ahmed Taoufik Moulnakhla, fondateur de Guichet.ma.

Aujourd’hui la plateforme est en discussions avec des acteurs publics et privés pour développer des dispositifs de billetterie spécifiques notamment dans les domaines du sport et de la culture. Après le site web, Guichet.ma sera disponible en application mobile en mars 2019 sur iOS et Android.

IM