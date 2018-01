Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Alistair Burt, se sont entretenus, jeudi à Rabat, des opportunités de développement de la coopération bilatérale dans les domaines agricole et de la pêche maritime après le Brexit.

Et à l’issue de ces entretiens, Akhannouch a déclaré que le Royaume-Uni est un partenaire “crucial” et “fort” du Maroc, précisant que les exportations marocaines vers ce pays ont bondi de plus de 80% durant les 3 dernières années.

De son côté, le ministre britannique a indiqué que “compte tenu de l’importance de l’agriculture pour nos 2 pays et des nouvelles opportunités qui se présentent, nous avons réaffirmé que nous portons le même intérêt à ce secteur et que les relations qui en résultent vont se développer davantage”.

Rédaction Infomédiaire