Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le vice-ministre chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales, Zhang Taolin, des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime.



A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations de coopération et des différentes actions menées conjointement dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime.

Les responsables ont également réaffirmé leur volonté de renforcer davantage cette relation au vu du grand potentiel de coopération qui reste à explorer, notamment en matière de développement des exportations des produits agricoles et de la pêche ou encore en matière de renforcement de la coopération dans certains domaines agricoles.



Dans une déclaration à l’issue de cette entrevue, Taolin a souligné que cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime, a été l’occasion d’examiner les moyens d’optimiser le potentiel important d’échange dans le secteur de l’agriculture.



Après avoir salué l’excellence des relations entre les deux pays, le responsable chinois a fait part de sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture et la pêche maritime, indiquant que son pays considère le Maroc comme un acteur important compte tenu de sa position géographique.



Les exportations alimentaires du Maroc vers la Chine comportent principalement l’huile d’olive vierge, les fraises congelées, l’agar-agar, les mucilages et épaississants de caroubes et le thym. Les principaux produits importés sont les graines de légumes et de fruits et les algues destinées à l’alimentation humaine