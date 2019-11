L’entreprise marocaine Green Solutions a remporté, à Rome, le prix de l’agriculture méditerranéenne pour l’année 2019. Le prix a été remis au fondateur de la société marocaine, Ataa Abouatallah, par le président de la Confédération des agriculteurs italiens, Dino Scanavino, lors d’une cérémonie organisée à cet effet. Dans une déclaration, Abouatallah a exprimé ses sentiments de fierté pour cet exploit, d’autant plus que Green Solutions est la seule entreprise représentant la région méditerranéenne pour ce prix.

Le projet propose des solutions et techniques permettant, entre autres, l’évaluation et le contrôle du drainage du sol, et apporte des conseils aux agricultures via une application sur les smartphones, notamment en matière de gestion et de calcul des doses d’irrigation.