Infomédiaire Maroc – Après un 1er partenariat en 2016 qui a permis l’échange de solutions agro écologiques et l’identification des producteurs d’agriculture durable et ses consommateurs, situés même dans les zones les plus reculées du Maroc, la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement Durable et le Réseau des Initiatives Agro écologiques au Maroc (RIAM) reviennent à la charge et lancent, en partenariat avec le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), un Système Participatif de Garantie (SPG) pour les fermes en agro écologie au Maroc.

L’objectif de ce partenariat, qui a fait l’objet d’une convention tripartite entre les 3 organismes, est de fournir aux consommateurs engagés un label de garantie, économiquement plus accessible pour l’agriculteur, ainsi qu’une certification bio par tierce partie.

Rédaction Infomédiaire