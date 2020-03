Un collectif d’entreprises de l’agroalimentaire a annoncé mettre gracieusement à la disposition des autorités plusieurs millions de produits alimentaires et ce, dans l’élan de solidarité impulsé par le Roi Mohammed VI pour la gestion de la pandémie Covid-19 dans le Maroc.

“Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale et pour venir en aide aux familles en difficulté dans le contexte actuel, Centrale Danone, Lesieur Cristal, l’eau minérale naturelle Ain Saiss, Agro Juice Processing, Cosumar, les thés Sultan et Dari Couspate ont décidé de mettre gracieusement à la disposition des autorités plusieurs millions de produits alimentaires (lait UHT, huile, eau embouteillée, sucre, thé, jus, couscous…)”, indique un communiqué du collectif des entreprises participantes.

“Dans cette crise inédite que nous traversons, il est plus que jamais important de faire preuve de solidarité et d’attention. Nous avons voulu à travers cette initiative exprimer notre soutien aux familles les plus en difficulté en nous adossant sur l’organisation et les moyens logistiques des autorités”, souligne la même source.