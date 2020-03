Attijariwafa bank vient de mettre à la disposition des citoyens, particuliers et entreprises, clients et non clients, un compte de collecte de dons pour leur permettre de verser librement et volontairement leurs contributions dans le contexte de la pandémie du coronavirus et face à une situation sanitaire et économique inédite.

Ce compte est ouvert sous ce numéro de RIB : 007 780 0002001000119660 66, indique un communiqué du groupe bancaire, appelant l’ensemble des citoyens marocains à faire preuve de solidarité et générosité face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Ainsi, la collecte des dons peut se faire à travers :

– L’ensemble du réseau physique : via des versements espèces, des virements ou via la collecte de chèques Attijariwafa bank ou confrères.

– les canaux digitaux : Attijarinet, Attijari Mobile par le biais du service “paiement / Don / Fonds de solidarité Covid-19”, et pour les entreprises, à partir d’Attijarinet Entreprise via le chemin “Paiement de factures/liste des services/dons/fonds de solidarité covid19” ou de l’application mobile Attijari Entreprise.

– l’application L’bankalik.

“Les autorités marocaines sont mobilisées pour limiter la propagation du virus COVID-19 et plusieurs mesures spéciales sont prises en soutien à l’économie nationale et personnes en situation difficile”, rappelle le communiqué.

“À ce titre, un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 a été créé auprès de Bank Al-Maghrib afin de répondre à l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et contribuer ainsi à l’effort national de lutte contre la pandémie”, poursuit la même source.