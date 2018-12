Infomediaire Maroc – Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (département de l’agriculture), Mohammed Sadiki, a été élu, ce vendredi à Paris, au poste de président du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM). Élu à l’occasion de la 141ème réunion du Conseil d’administration de CIHEAM, M. Sadiki succède au Turc Masum Burak, indique un communiqué du ministère.

Le professeur marocain a activement collaboré avec le CIHEAM à différents titres, d’abord en tant que scientifique et directeur général de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, puis en qualité de délégué du Royaume au Conseil d’administration de cette organisation depuis juin 2009 et ensuite vice-président du Conseil d’administration, selon la même source.

Créé en 1962, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) est une organisation intergouvernementale méditerranéenne composée de treize Etats membres (Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie).

Le CIHEAM opère à travers ses 4 Instituts basés à Bari (Italie), Chania (Grèce), Montpellier (France) et Saragosse (Espagne) et un Secrétariat général à Paris.

Acteur de la coopération multilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des territoires ruraux, ses missions s’articulent autour de quatre objectifs, à savoir la protection de la planète à travers la lutte contre toutes les formes de gaspillage, y compris celle des savoir-faire et des connaissances, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en favorisant l’agriculture et l’alimentation durables, le développement inclusif en investissant dans les nouvelles générations et dans les territoires fragiles, la prévention des crises et la résilience des territoires. Ces quatre axes constituent les bases du plan d’action du CIHEAM pour la Méditerranée 2025 (PACMED 2025), qui s’inscrit dans l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies.

Pour mener ces missions, le CIHEAM s’appuie sur les outils de la formation spécialisée, de la recherche en réseaux, de la coopération et de l’assistance technique, mais aussi sur le dialogue politique et les partenariats.

Rédaction Infomediaire.