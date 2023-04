L’identification du cheptel ovins et caprins destiné au sacrifice à l’occasion de la fête Aïd Al-Adha a atteint 2,25 millions de têtes actuellement, soit 33% de l’objectif de l’effectif destiné à cette occasion, a annoncé le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Le nombre d’unités potentielles d’engraissement et de préparation des ovins et des caprins pour l’Aid s’élève à environ 214.000 unités, fait savoir le ministère dans un communiqué sur les prévisions de la campagne agricole 2022-2023, assurant que la situation sanitaire du cheptel est satisfaisante.

« Un suivi sanitaire régulier est assuré par les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) des vétérinaires privés mandatés par l’ONSSA », souligne la même source.

Et d’ajouter que le secteur de l’élevage s’est nettement amélioré par rapport à 2022 suite à l’amélioration des conditions climatiques et la mise en œuvre du programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique lancé en mars 2022 sur instructions du roi, rappelant que ce programme porte sur la distribution de l’orge subventionnée et d’aliments composés subventionnés au profit des éleveurs, ainsi que l’appui à l’abreuvement du cheptel à travers l’aménagement et l’équipement de points d’eau.

De plus les mesures prises en matière de suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée ont permis de contenir l’augmentation des prix des viandes, note le communiqué, relevant que le secteur laitier a connu aussi un net redressement pour enclencher son retour à l’équilibre.