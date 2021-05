La position de change des banques a franchi la barre des 3 milliards de dirhams (MMDH), au cours de la semaine allant du 17 au 21 mai, contre une moyenne hebdomadaire de 2,8 MMDH une semaine auparavant, selon Attijari Global Research (AGR).

Cette évolution s’explique par l’effet saisonnier des transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à l’occasion du Aïd Al-Fitr, indique la filiale d’Attijariwafa Bank dans sa dernière note hebdomadaire “Weekly MAD Insights – currencies”.

Ainsi, l’écart entre le cours de référence du dirham et son cours central se creuse légèrement de 3 points de base (PBS) à -4,41% contre -4,38% une semaine auparavant, ajoute la même source.

Ladite note fait aussi état de la poursuite d’appréciation de la monnaie nationale face au dollar, soit de +0,56%. Ainsi, la parité USD/MAD s’établit à 8,81 contre 8,86 une semaine auparavant. À l’origine, un effet panier relatif à la variation de la paire EUR/USD de -0,53%, contre un effet marché limité à -0,03%.

Par ailleurs, les analystes d’AGR estiment que les niveaux élevés de volatilité du dirham confortent les entreprises opérant en devise dans leurs stratégies dynamiques de couverture sur le court terme (CT), recommandant aux Corporates importatrices en dollar de couvrir leurs opérations aux niveaux actuels du dirham jugés attractifs.

Au volet des perspectives d’évolution, les analystes ont maintenu inchangées leurs prévisions d’évolution du dirham face au dollar et à l’euro, et ce, tenant compte de leurs projections d’amélioration des conditions de liquidité à horizon court terme, soutenues par les niveaux actuels bas des spread de liquidité.

Ainsi, d’après eux, le dirham se déprécierait face au dollar de 0,8% sur 1 mois et de 1,1% à horizons 2 et 3 mois par rapport à un niveau actuel de 8,81. La parité USD/MAD atteindrait ainsi 8,89, 8,91 et 8,91 à horizons 1, 2 et 3 mois respectivement.

Face à l’euro, le dirham s’apprécierait légèrement de 0,1% à horizon 1 mois avant de se déprécier de 0,1% à horizons 2 et 3 mois. La parité EUR/MAD atteindrait 10,75, 10,78 et 10,78 sur les mêmes périodes contre un cours spot de 10,78.