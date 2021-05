Le position de change moyenne des banques s’est inscrite en hausse de plus de 800 millions de dirhams (MDH) durant la semaine allant du 10 au 14 mai, passant de 1,2 milliard de dirhams (MMDH) à 2,1 MMDH, indique Attijari Global Research (AGR). Cette augmentation s’explique par la hausse des transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à l’occasion du mois de Ramadan et de l’Aid Al-Fitr, précise AGR qui vient de publier sa note “Weekly MAD Insights – currencies” de la semaine du 10 au 14 mai.



Ladite note fait aussi état d’une appréciation de la monnaie nationale face au dollar de 0,27%. Ainsi, la parité USD/MAD a atteint 8,86 contre 8,89 une semaine auparavant. À l’origine, un effet panier lié à la variation de l’EUR/USD de -0,30%, couplé à un effet marché quasi-neutre de +0,03%. L’écart entre le cours de référence du dirham et son cours central s’éloigne légèrement de la bande inférieure de -5,0%. Celui-ci se résorbe de 3,2 points de base (pbs) en une semaine, passant de -4,41% à -4,38%.



En vue du niveau élevé de la volatilité du dirham face aux principales devises, il demeure complexe d’anticiper son évolution, relèvent les analystes d’AGR. “Afin de limiter le risque de change lié à cette volatilité, nous recommandons aux entreprises importatrices en dollar d’activer les opérations de couverture sur des horizons CT”, préconisent-ils. Par ailleurs, ces analystes font savoir que suite au retard de publication de la position de change, ils ont maintenu inchangées, par mesure de prudence, leurs prévisions de la parité USD/MAD à horizons 1 et 2 mois. “Aussi, nous avons aligné nos prévisions à horizon 3 mois avec celles à horizon 2 mois. Au final, nous anticipons un mouvement de dépréciation du dirham face au dollar au cours des 3 mois à venir”, ajoutent-ils.



Le dirham se déprécierait face au dollar de 0,3% sur 1 mois et de 0,5% sur 2 et 3 mois par rapport au niveau actuel de 8,86. La parité USD/MAD se situerait à 8,89, 8,91 et 8,91 à horizons 1, 2 et 3 mois. De même, la monnaie nationale se déprécierait face à l’euro de 0,1% à horizon 1 mois et de 0,3% à horizons 2 et 3 mois. La parité EUR/MAD atteindrait 10,75, 10,78 et 10,78 sur les mêmes périodes contre un cours spot de 10,74.