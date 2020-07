L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a rendu hommage à l’initiative du Roi Mohammed VI portant sur l’envoi d’aides médicales à plusieurs pays africains en vue de soutenir leurs efforts dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

“La FAO tient à saluer la solidarité dont a fait preuve Sa Majesté le Roi Mohammed VI auprès des pays africains qui ont reçu l’aide médicale, destinée à soutenir la lutte contre la pandémie de covid-19”, souligne l’organisation. Elle a exprimé, de même, sa reconnaissance au gouvernement marocain pour son soutien indéfectible aux objectifs et aux priorités de l’organisation, saluant le rôle du Royaume comme chef de file à New York durant le débat consacré aux affaires humanitaires au sein du Conseil économique et social des Nations Unies.