Comme déjà annoncé précédemment par Infomédiaire Maroc, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains.

Et selon nos informations, pour réussir cette opération, Royal Air Maroc va organiser, à compter de ce 15 juin 2020, des dizaines de vols cargo vers le continent. Composée de près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boites d’Azithromycine, intégralement fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, cette aide bénéficiera à 15 pays africains, appartenant à toutes les sous-régions du continent, à savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie.