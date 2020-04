Aides aux ménages : Attijariwafa bank soutient la distribution

Cette distribution progressive se fera à partir du Lundi 06 avril 2020. Les bénéficiaires ayant été notifiés par SMS de la disponibilité de leur aide auprès d’Attijariwafa bank, pourront se rendre le jour même au guichet automatique bancaire d’Attijariwafa bank le plus proche et procéder au retrait via la saisie du code reçu par SMS.



Pour simplifier aux bénéficiaires l’expérience de retrait de leur aide un centre de relation client au numéro +212 5 22 58 88 30.



Pour les salariés du secteur formel ayant subi un arrêt d’activité, la distribution des aides accordées par la CNSS démarrera le Mercredi 08 avril au sein du réseau d’agences Attijariwafa bank. Chaque bénéficiaire sera crédité sur son compte du montant de l’aide et pourra le retirer via GAB ou agence ou l’utiliser via des paiements carte ou mobile.



Attijariwafa bank n’a ménagé aucun effort pour venir en aide aux personnes en situation difficile et a mobilisé ses ressources humaines et technologiques pour assurer le succès de ces opérations. Par ailleurs, toutes les mesures d’hygiène nécessaires à la prévention contre la propagation de la pandémie du COVID-19 devront continuer à être observées pendant toute cette période de lutte contre cette pandémie.