Airbus a signé un accord avec Spirit AeroSystems pour l’acquisition potentielle de plusieurs activités majeures liées au constructeur aéronautique. Avec cet accord, Airbus vise à garantir la stabilité de l’approvisionnement pour ses programmes d’avions commerciaux.

Cet accord comprend la production de sections de fuselage de l’A350 à Kinston, en Caroline du Nord (États-Unis), et à Saint-Nazaire (France) ; la production des ailes et du fuselage central de l’A220 à Belfast (Irlande du Nord) et à Casablanca (Maroc) ; ainsi que la fabrication des pylônes de l’A220 à Wichita, Kansas (États-Unis).

Par ailleurs, Airbus fait savoir qu’il cherche à adopter une approche plus durable sur les plans opérationnel et financier pour les divers ensembles de travail dont Spirit AeroSystems est actuellement responsable.

La transaction envisagée couvrirait l’acquisition de ces activités, Airbus recevant une compensation de 559 millions de dollars de Spirit AeroSystems pour une contrepartie nominale de 1,00 dollar, sous réserve d’ajustements basés notamment sur le périmètre final de la transaction.

La signature d’accords définitifs dépend d’un processus de due diligence qui doit encore être mené. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’une transaction soit conclue, toutes les parties sont disposées et intéressées à travailler de bonne foi pour progresser et mener à bien ce processus dans les meilleurs délais.