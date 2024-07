Le groupe Aksal et Morocco Mall lancent à partir de ce jeudi les très attendus soldes d’été.

« Les soldes d’été font leur grand retour. Au programme de ce rendez-vous estival : des super soldes et des animations époustouflantes », indique un communiqué du groupe Aksal.

Selon la même source, cet été, Morocco Mall et Aksal proposent un programme riche en bons plans, avec des réductions (Zara, Zara Home, Massimo Ducci, Oysho,Bershka, Pull&Beer, Lefties, Gap, Yan& One, MAC Cosmetics, mais aussi Balenciaga, Gucci, Fendi, Ralph Lauren, Off-White, Shade, La Martina ,Bottega Veneta et Givenchy) allant jusqu’à -70%.

En parallèle, l’expérience et les activités proposées évoluent et s’enrichissent. Tout en misant sur des soldes imbattables et des activités festives qui font le succès de cette opération, Morocco Mall propose cette année à ses visiteurs des jeux ludiques avec à la clé des bons d’achat d’une valeur de 500 dhs à consommer dans plus de 300 enseignes du Morocco Mall et des marques d’Aksal en ligne.

Ainsi, le groupe Aksal donne rendez-vous au Morocco Mall, dans les enseignes Aksal partout au Maroc et sur les site e-commerce des marques (Zara, Zara home, Massimo dutti, bershka, pull & bear, oysho.), détaille le communiqué.