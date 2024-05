Wissal Filali Azhari, étudiante à Al Akhawayn, s’est classée première au Major Field Test (MFT), en obtenant le score le plus élevé au monde et dans l’histoire d’Al Akhawayn (198 sur 200).

Il s’agit du deuxième record d’Al Akhawayn et de sa School of Business Administration (SBA), enregistré en deux années consécutives au MFT. L’année dernière, Nassima Ait Benichou, étudiante à Al Akhawayn également, avait scoré 197/200 se classant deuxième au même examen.

« C’est un moment de fierté pour nous tous à l’Université Al Akhawayn alors que nous poursuivons notre mission de former les futurs dirigeants du Maroc et d’Afrique. La réussite remarquable de nos étudiantes illustre également le potentiel énorme de la jeunesse marocaine et les réalisations qu’elle peut enregistrer », a déclaré Dr. Amine BENSAID, Président d’Al Akhawayn.

À noter que le Major Field Test est un examen mondial en commerce, conçu pour évaluer la connaissance et l’esprit critique des étudiants, notamment leur capacité à analyser et à résoudre des problématiques.