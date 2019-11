Le Roi Mohammed VI a nommé Dr. Amine Bensaid en tant que nouveau Président de l’Université Al-Akhawayn, succédant ainsi au Dr. Driss Ouaouicha, actuel Ministre Délégué chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Et à cette occasion, le Conseil des Administrateurs de l’Université Al-Akhawayn a tenu une réunion extraordinaire, jeudi 7 novembre. Pour rappel, Bensaid a déjà à son actif un premier passage au sein de l’Université Al-Akhawayn allant de 1994 – année de démarrage de l’Institution – à 2009. Il s’est engagé à mettre cette expérience – ainsi que celle accumulée à l’international et, par la suite, dans le privé – au profit de l’Université Al-Akhawayn et de son développement. A cet égard, Bensaid a annoncé qu’il présenterait le plan d’action de l’Université lors de la prochaine réunion du Conseil des Administrateurs, prévue en janvier prochain. La passation des fonctions entre l’ancien et le nouveau Président a eu lieu au sein de l’Université Al-Akhawayn aujourd’hui 12 novembre 2019.