Al Barid Bank, Barid Cash & Dirham Express mettent en commun leur savoir-faire et renforcent leur partenariat avec le déploiement de la nouvelle solution de réception de transferts internationaux via l’application Mobile de la Banque ‘‘Barid Bank Mobile’’ et l’application mobile de Barid Cash « Barid Pay ».

Ce lancement vient consolider 10 ans de partenariat entre Al Barid Bank, Barid Cash et Dirham Express durant lesquels un savoir-faire commun a été développé pour mettre en place des solutions au plus près des attentes des clients.

Dans cette continuité, ce nouveau déploiement permet désormais d’encaisser un transfert international Dirham Express directement sur le compte du client via l’application Barid Bank Mobile et via l’application « Barid Pay » de Barid Cash. Le client peut ainsi disposer de ses fonds sans avoir à se déplacer.

Ce nouveau lancement confirme la volonté d’Al Barid Bank, Barid Cash et de Dirham Express de renforcer leur proposition de valeur au profit des Marocains résidents à l’étranger et de leurs familles au Maroc, en enrichissant leurs offres pour plus de proximité et de commodité.

Il s’agit par ailleurs d’une solution innovante qui renforce l’offre multicanale de la Banque et de sa filiale Barid Cash tout en répondant parfaitement aux nouveaux besoins imposés par la crise sanitaire et dont la finalité réside dans l’accélération de la digitalisation.

Enfin, ce lancement vient conforter la position d’Al Barid Bank comme leader confirmé dans le mobile banking au Maroc, de Barid Cash comme acteur majeur du transfert d’argent au Maroc et de Dirham Express entant qu’acteur incontournable du transfert d’argent international vers le Maroc.

Pour rappel, Barid Bank Mobile est une solution de banque à distance qui simplifie la vie des clients de la banque et leur permet d’effectuer des opérations bancaires quotidiennes à caractère informationnel et d’autres opérations à caractère transactionnel, comme les opérations de :

Transferts d’argent domestique de personne à personne,

Retrait d’espèces auprès des GAB ABB,

Paiement de factures,

Paiement impôts et taxes,

Recharges téléphoniques,

Paiement des commerçants, De même, Barid Pay est l’application mobile de Barid Cash adossée à un compte de paiement gratuit, accessible depuis un téléphone mobile. Elle permet d’effectuer une multitude d’opérations, de manière instantanée, électronique et dématérialisée tel que :