Al Barid Bank (ABB) filiale du Groupe Barid Al-Maghrib, est l’histoire d’un succès dans le secteur bancaire marocain. Créée le 8 juin 2010, Al Barid Bank capitalise sur un savoir-faire historique du groupe qui contribue au développement du Maroc depuis plus de 100 ans. 10 ans après, la banque s’est renouvelée pour accompagner tous les marocains.

Aujourd’hui, la banque célèbre ses 10 ans. 10 ans pendant lesquels la banque s’est renouvelée pour accompagner tous les marocains, 10 ans d’activités marqués par de grandes réalisations et performances ayant permis l’émergence d’Al Barid Bank, une banque dynamique, solide et citoyenne.

Avec un réseau qui a atteint en 2020 plus de 1 900 agences, Al Barid Bank est un des plus importants acteurs d’inclusion financière et sociale au Maroc.

« Nous avons adopté un modèle économique axé sur l’innovation, l’accessibilité et la citoyenneté au service de la satisfaction de nos 7.2 millions de clients grâce à l’engagement de nos 4000 collaborateurs » a déclaré M. Najm-Eddine Redouane Président du Directoire d’Al Barid Bank.

Ainsi, en 10 ans d’activité, Al Barid Bank s’est imposée comme un établissement bancaire de référence. Avec plus de 7 millions de clients dont 1,4 million équipés de Barid Bank Mobile et 3,8 millions de cartes bancaires, Al Barid Bank a permis au Maroc de faire un grand saut dans sa stratégie d’inclusion financière : 1 personne bancarisée sur 4 appartient au portefeuille clients de la banque.

En plus de sa mission d’accompagner et de participer au développement inclusif du pays, Al Barid Bank est tenue également par des impératifs de performances économique et financière, et de respect des règles prudentielles en termes de fonds propres et d’équilibre bilanciel. Les revenus de la banque ont ainsi augmenté de 79% depuis sa création. Avec un TCAM de +6.7%, sa rentabilité a également progressé de 172% sur la même période. Une prouesse rendue possible grâce à la bonne maîtrise des charges, le coefficient d’exploitation d’ABB s’étant allégé de 930 points de base depuis sa création.

Une performance que la banque doit notamment à la capillarité de son réseau, constitué de 1 900 agences et 920 GAB. Présents dans toutes les villes du pays, les agences et guichets ABB couvrent également les zones rurales les plus éloignées. Les deux tiers des agences de la banque sont d’ailleurs situées en milieu rural. Il est à rappeler que dans le cadre de son engagement citoyen prononcé auprès de tous les marocains, Al Barid Bank a fortement contribué, dès le 6 avril 2020, à l’effort national de soutien des populations vulnérables avec la mise en place d’un dispositif spécifique pour accompagner le déploiement des aides décidées par le Fond Spécial pour la gestion du Covid-19

Ces réalisations viennent confirmer l’importance du rôle d’Al Barid Bank en tant que banque inclusive, citoyenne, moderne et proche des marocains : 4 piliers fondamentaux qui définissent son ADN.

Cette vocation de banque de proximité, active dans l’inclusion des populations évoluant jusque-là hors du circuit bancaire classique, ne fait pas perdre de vue à Al Barid Bank son devoir d’offrir à ses clients les meilleures prestations possibles. Ce qui pousse la banque à un effort d’innovation constant. C’est ainsi qu’Al Barid Bank s’est distinguée très tôt par la mise en place de nouveaux produits et services digitaux à travers le lancement de son offre « Barid Bank Mobile » en 2014.

Depuis sa création, Al Barid Bank n’a cessé de se renouveler et de progresser et se prépare actuellement à étendre davantage ses offres et les segments de clients adressés, tout en continuant à développer ses services de banque à distance à travers l’application BBM et le paiement mobile.

Distinctions internationales

Al Barid Bank a été classée en 2012 par l’Union Postale Universelle, 1ère en Afrique et 2ème dans la région MENA dans le cadre du panorama sur l’Inclusion Financière et la bancarisation des populations modestes et à revenus irréguliers.

Al Barid Bank a été élu en 2016 Président du groupe PosTransfer sur le développement de l’inclusion financière au sein de l’Union Postale Universelle.

Al Barid Bank a remporté le prix récompensant la meilleure qualité de service pour le traitement automatique des opérations cash durant les 5 dernières années, par l’opérateur international Eurogiro.

Redouane NAJM-EDDINE, Président du Directoire D’Al Barid bank, est désigné à l’unanimité Président du groupe Afrique et moyen orient de la caisse mondiale de l’épargne (WSBI)

Certifications & Distinctions nationales

Al Barid Bank, 1ère banque publique marocaine à être distinguée par le Label RSE par la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc) en Avril 2015

Certifications ISO 9001 version 2015 délivrées par le cabinet Bureau Veritas selon l’accréditation COFRAC (Comité Français d’Accréditation) pour :

Les activités monétiques : Décembre 2016, renouvelé en Mai 2020 Les services de Mobile Banking : Juin 2020

Les activités de transfert d’argent : Avril 2018, audit de surveillance en Mai 2020

Al Barid Bank a reçu le Trophée «Egalité Professionnelle femmes/hommes », lors de la 3ème édition des Trophées, Marocains Diversité & Inclusion.Ce prix est délivré par la Chaire Innovation Managériale (IMA) en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) : Novembre 2019

Les chiffres clés

Voici en chiffres les principaux indicateurs et réalisations de la banque au cours de sa première décennie d’activité :

7.2 millions de clients : 4.8 millions de nombre d'ouvertures de comptes depuis le démarrage (près de 5 millions)

: 4.8 millions de nombre d’ouvertures de comptes depuis le démarrage (près de 5 millions) 1.4 million de clients BBM

24% de nombre de transactions BBM

+ 28 millions de nombre de transactions attendues sur l’année 2020

+ de 700 agences spécialisées de la filiale Barid Cash

+ 920 GAB

20 unités mobiles

+100% de croissance des dépôts

7.4 milliards de crédits distribués milliards de dirhams de crédits distribués



660 069 cartes Minhaty

660 069 étudiants bénéficiaires de cartes Minhaty