Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du transport ferroviaire national, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) avait lancé, il y a quelques mois, un appel d’offres international pour l’acquisition de 30 nouvelles locomotives électriques. Et à l’issue de cet appel à manifestation, un contrat a été attribué à la société française Alstom, pour la fabrication et la fourniture des 30 locomotives électriques précitées et ce, pour un montant global d’environ 1,4 milliard de dirhams, couvrant le matériel, les pièces de rechange et les pièces parc.

A noter cette acquisition est financé en totalité par l’Etat Français, grâce à un prêt d’une maturité de 40 ans, avec une période de grâce de 10 ans et un taux d’intérêt de 0,0016%.

Cette opération est la 1ère d’une série d’acquisition progressive programmée du matériel roulant, comportant notamment des trains automoteurs pour le transport des voyageurs, des wagons pour l’acheminement de marchandises ainsi que des locomotives.

Ces locomotives de dernière génération, conformes aux normes et standards de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), seront conçues selon des caractéristiques et spécificités ultramodernes : informatique embarquée, assistance à la conduite, redondance du système de contrôle et de sécurité… Elles seront aptes à une vitesse maximale de 180 Km/h pour une exploitation à 160 Km/h.

Ces acquisitions constituent une suite logique des grands projets d’infrastructure en cours d’achèvement à travers le réseau ferré national faisant de celui-ci un vaste chantier de Tanger à Marrakech (doublement complet entre Casablanca et Marrakech, renforcement de la capacité de l’axe porteur Kénitra-Casablanca remaniement du carrefour de Casablanca,…) en plus de la ligne à grande vitesse Tanger – Casablanca.

Par l’acquisition de ces nouvelles locomotives, l’ONCF entend accompagner une demande de mobilité par train sans cesse croissante, moderniser et renforcer le parc matériel roulant ainsi qu’accroitre l’offre de transport des voyageurs grandes lignes. Ces locomotives seront également appelées à assurer la correspondance avec les trains à grande vitesse sur les axes très sollicités à savoir : Casablanca – Fès et Casablanca – Marrakech, en offrant des produits et services à haute prestation.

IM