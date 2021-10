A l’issue des travaux du Conseil des ministres, présidé par le Roi Mohammed VI ce dimanche au Palais Royal à Fès, et conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du Ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le Souverain a nommé Mohamed Benchaaboun, ambassadeur du Roi auprès de la République française et Youssef Amrani, ambassadeur du Roi auprès de l’Union européenne.