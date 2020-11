Un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que “suite à la découverte d’un cas positif au Covid-19 dans l’équipe technique en charge de l’enregistrement et de la diffusion audiovisuelle du Discours Royal à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte, et compte tenu des protocoles sanitaires stricts et des mesures qui s’imposent en la matière, le Discours Royal sera adressé par le Roi Mohammed VI le samedi 7 novembre 2020 et transmis sur les ondes de la radio et à la télévision à 21H00”.



Pour rappel, le Discours Royal était programmé ce vendredi soir à 21h00.