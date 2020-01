Le Roi Mohammed VI a présidé, ce mardi au Palais Royal de Marrakech, une séance de travail consacrée au Programme prioritaire national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020–2027, annonce un communiqué du Cabinet Royal.

Cette séance s’inscrit dans le cadre des réunions que le Roi avait présidées dans le but d’élaborer un projet intégré de ce Programme, qui couvre l’ensemble des régions du Royaume.

Lors de cette séance, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et le ministre de l’Intérieur, ont présenté des exposés devant le Roi portant sur les différents aspects de ce Programme et particulièrement en ce qui concerne les axes suivants :

– L’amélioration de l’offre hydrique notamment par la construction des barrages ;

– La gestion de la demande et la valorisation de l’eau notamment dans le secteur agricole ;

– Le renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rurale ;

– La réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation des espaces verts ;

– La Communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l’importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation ;

Le Roi a donné ses instructions pour la mise en œuvre de ce Programme, dont le coût global atteindra 115 milliards de dirhams.

Cette séance de travail s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, du ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. Abdelkader Amara, du ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, et du directeur de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, Abderrahim El Hafidi