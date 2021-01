L’entraîneur de Chelsea Frank Lampard a été limogé après une série de mauvais résultats, a annoncé le club londonien ce lundi.

“Un changement est nécessaire pour donner du temps au club pour améliorer les performances et les résultats cette saison”, a indiqué le club dans un communiqué. Chelsea est actuellement 9ème du classement du championnat anglais, à 11 points du leader Manchester United.

Lampard, 42 ans, a échoué de mener son équipe au-devant de la scène de la Premier League depuis le début de la saison, malgré le recrutement de Ben Chilwell, Kai Havertz et Timo Werner.

Dimanche, Chelsea a néanmoins réussi à se qualifier pour le 5è tour de la Coupe, grâce à une victoire 3-1 devant Luton.

A la tête des Blues depuis un an et demi, Lampard a mené Chelsea en finale de la Coupe d’Angleterre et à une quatrième place en Premier League lors de sa première saison à Stamford Bridge.

Le nom de son remplaçant n’a pas encore été officialisé, mais le nom de l’ex-entraîneur du Paris SG, l’Allemand Thomas Tuchel circule dans la presse anglaise.