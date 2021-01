A ses 23 ans, l’international marocain Youssef En-Nesyri, joueur du FC Séville, écrit son nom en or dans l’histoire du championnat espagnol grâce à ses belles performances qui lui ont valu les éloges et l’admiration de ses amis, de ses rivaux et de la presse spécialisée.

Ce jeune talent originaire de Fès fait le bonheur de l’équipe andalouse avec un bilan de 4 réalisations à la Ligue des champions et 12 buts à la Liga, devenant ainsi le meilleur buteur du championnat cette saison devançant des joueurs emblématiques comme Lionel Messi, Luis Suarez ou Karim Benzema.

Avec ces chiffres, En-Nesyri, formé à l’Académie Mohammed VI de football, s’impose comme étant l’un des meilleurs attaquants du Vieux européen.

Il totalise actuellement 42 buts au championnat espagnol, 5 avec Malaga, 15 avec Leganés où il demeure le buteur historique du club et 22 avec son équipe actuelle FC Séville. En-Nesyri est désormais le troisième meilleur buteur marocain à la Liga après l’inoubliable Larbi Ben Barek (58 buts) et Youssef El Arabi (43).

En plus, avec son hat-trick inscrit samedi dernier face à Cadix, l’international marocain est devenu le premier joueur de l’équipe andalouse qui marque deux triplés successifs au Stade Sanchez Pizjuan depuis le mythique Guillermo Campanal en 1940.

Après un passage au sein de l’équipe des jeunes du Maghreb AS, Youssef En-Nesyri intègre par la suite l’Académie Mohammed VI de football. A l’âge de 18 ans, il rejoint le club espagnol du Málaga CF.

Assigné à l’Atlético Malagueño, l’équipe réserve, En-Nesyri totalise quatre buts en cinq matchs pour la saison 2015-16. Cette performance lui a valu la promotion à l’équipe première lors de la pré-saison 2016-17.

A la fin d’août 2016, il prolonge son contrat jusqu’en 2020, quelques jours avant de faire ses débuts professionnels en Liga contre l’Espanyol de Barcelone le 26 août. Il inscrit son premier but au championnat espagnol en septembre de la même année lors de la victoire de Malaga contre Eibar sur le score de 2-1.

Lors de la saison 2017-18, il termine la saison avec 4 buts au compteur. A la fin de cette même saison et après sa participation avec les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde Russie-2018, le jeune attaquant marocain signe officiellement un contrat de cinq ans avec Leganés pour un montant de 5 millions d’euros, devenant la recrue la plus chère de l’histoire de l’équipe de la banlieue de Madrid.

Avec ses 15 réalisations en une saison et demie, dont un triplé contre Real Betis, En-Nesyri a été désigné parmi les jeunes joueurs les plus prometteurs de la Liga.

Ainsi, il est convoité par plusieurs clubs européens de l’Espagne, de l’Italie et de la Premier League.

Convaincu par le projet du directeur sportif du FC Séville, Monchi, le buteur marocain décide de rester en Espagne et de signer, en janvier 2020, un contrat de cinq ans avec l’équipe andalouse, l’une des plus titrées en Europe, pour la somme de 20 millions d’euros.

Deux jours après l’officialisation de son arrivée, soit le 18 janvier, il fait ses débuts face au Real Madrid. Le 9 février, il inscrit son premier but sous les couleurs de Séville dans un match de championnat face au Celta de Vigo.

Depuis, En-Nesyri voit toujours grand et ne cesse de briser les records pour le plus grand plaisir des Sévillans et des Marocains.