Depuis de nombreuses années, IKEA s’est engagée à utiliser sa taille et son exposition pour enrayer la dégradation des forêts et la déforestation dans le monde.

Aujourd’hui, un nouvel agenda forestier à horizon 2030 est annoncé comme un moyen d’accélérer les travaux visant à améliorer davantage la biodiversité, à réduire le changement climatique et à encourager l’innovation visant à une utilisation optimale et plus intelligente du bois, tandis que la pression sur les forêts du monde continue de croître.

IKEA a désormais atteint l’objectif de sources plus durables fixé pour 2020. Aujourd’hui, plus de 98 %* du bois utilisé dans les produits IKEA est certifié FSC ou recyclé. Il est maintenant temps de passer à l’étape suivante.

Le programme IKEA Forest Positive Agenda pour 2030 consiste à :

Prendre l’initiative et faire de la gestion responsable des forêts la norme dans le monde entier, en allant au-delà du bois utilisé dans les activités de IKEA.

Améliorer la biodiversité, soutenir les droits et les besoins des personnes qui dépendent des forêts tout au long de la chaîne d’approvisionnement en bois et s’attaquer à une empreinte climatique plus importante que la nôtre.

Encourager l’innovation pour utiliser le bois de manière plus intelligente et stocker le carbone le plus longtemps possible, en concevant tous les produits dès le départ de manière à ce qu’ils puissent être réutilisés, remis à neuf, réusinés et finalement recyclés.

S’assurer qu’au moins un tiers de la gamme de produits IKEA soit fabriquée à partir de bois recyclé.

Veiller à ce que l’approvisionnement en matières premières présentant un risque critique de déforestation (principalement certains produits agricoles), qui représentent environ 3 % de l’empreinte des matières premières IKEA, ne contribue pas à la déforestation ou à la conversion des écosystèmes naturels. Tout le bois utilisé dans les produits IKEA provient de forêts gérées de manière responsable, qui ne contribuent pas à la déforestation.

Continuer à n’utiliser que du bois provenant de sources plus durables certifiées par les systèmes de certification partierce partie internationaux, les plus crédibles

Chez IKEA, nous voulons faire de la gestion responsable des forêts la norme, pour mettre fin à la déforestation, améliorer la biodiversité et soutenir les personnes qui dépendent des forêts pour leur subsistance. Les forêts gérées de manière responsable jouent également un rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique. En appliquant des exigences strictes et en collaborant avec différentes organisations dans le monde entier, nous avons contribué à faire progresser le secteur forestier. Pourtant, la pression sur les forêts du monde et les écosystèmes environnants augmente. Il est maintenant temps d’adopter une approche encore plus globale pour protéger et soutenir ces ressources importantes pour les générations à venir”, déclare Jon Abrahamsson Ring, PDG du groupe Inter IKEA.

IKEA continuera également à encourager l’innovation et à développer de nouvelles façons d’utiliser le bois de manière intelligente, en augmentant par exemple l’utilisation de constructions légères.

“Le bois est l’un des principaux matériaux utilisés dans les produits IKEA et un élément essentiel de notre patrimoine. Il est durable, renouvelable, recyclable et beau. En tant que grand utilisateur de bois, nous avons consciemment travaillé pendant de nombreuses années à tirer profit de notre taille et de notre portée mondiale comme un moteur de changement positif dans le secteur forestier, en particulier dans les régions confrontées à des défis. Le bois est également un matériau clé pour l’avenir et pour atteindre nos ambitions de devenir circulaire et positif pour le climat”, déclare Ulf Johansson, responsable de l’approvisionnement en bois et de la foresterie.

L’année dernière, le groupe Inter IKEA a annoncé un investissement de 200 millions d’euros pour accélérer la transformation pour devenir ‘’positif pour le climat’’. Une partie considérable de cet investissement vise à éliminer le carbone de l’atmosphère grâce au reboisement, à la restauration des forêts dégradées et à de meilleures pratiques de gestion forestière.