Abdessadek Bitari a été réélu au poste de président de la Fédération royale marocaine de gymnastique (FRMGYM) pour un deuxième mandat, dimanche au Palais des congrès à Laâyoune lors d’une assemblée générale ordinaire (AG). A la tête d’une seule liste candidate à succéder au bureau sortant, Bitari a été reconduit aux commandes de l’instance dirigeante de la gymnastique nationale en remportant 27 voix sur les 28 suffrages exprimés.



Lors de cette AG, qui s’est déroulée en présence de représentants du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain, les rapports moral et financier de la saison 2019/2020 ont été approuvés à l’unanimité par les représentants des clubs présents.



S’exprimant à cette occasion, Bitari a expliqué que la philosophie de la FRMGYM se focalise sur l’implication des ligues régionales dans le développement de la gymnastique afin d’assurer un rayonnement international et continental de ce sport, mettant l’accent sur la nécessité de diversifier et de développer les sources de financement de la Fédération.

Il a souligné que la FRMGYM a œuvré pour l’élargissement de la base de pratiquants de ce sport, tout en accordant plus d’attention aux nouveaux types de gymnastique, tels que la gymnastique rythmique, qui ont rencontré un grand succès dans des événements continentaux.



A cet égard, le président de la FRMGYM a rappelé que le Maroc a décroché la troisième place au championnat africain de gymnastique rythmique qui s’est tenu à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 10 au 14 mars 2020.

A noter que la Fédération a organisé durant la saison 2019-2020 plusieurs compétitions régionales, nationales et internationales, des sessions de formation au profit des entraîneurs et des arbitres, en plus de l’encadrement des camps d’entrainement pour les équipes nationales, que ce soit en gymnastique artistique ou rythmique.