Infomédiaire Maroc – Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’administration de Jet Contractors a procédé à la cooptation de Amine Benhalima en qualité d’administrateur indépendant.

Benhalima a en outre été nommé membre du Comité d’audit. Et dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, le Président du Conseil d’administration de Jet Contractors Adil Rtabi, a déclaré que ‘‘la richesse des expériences de Benhalima, sa grande technicité et sa maîtrise des enjeux de stratégie et de financement seront des atouts forts pour accompagner les réflexions du Conseil sur le développement du Groupe et la mise en œuvre de la stratégie’’.

Pour rappel, Amine Benhalima compte plus de 25 ans d’expérience au sein des directions générales de nombre d’établissements marocains de 1er plan, dont Royal Air Maroc, CFG Bank et la Caisse de Dépôt et de Gestion.

Rédaction Infomédiaire