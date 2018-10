Infomédiaire Maroc – La Mamounia a été sacrée aujourd’hui ‘‘Meilleur Hôtel au Monde’’ et ‘‘Meilleur hôtel en Afrique’’ par le très respecté magazine Conde Nast

Traveler. Plus d’un demi-million de lecteurs ont participé à ce vote hissant La Mamounia au 1er rang avec un score de 99,77/100.

Dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, Pierre Jochem, Directeur Général de La Mamounia, déclare que ‘‘nous sommes honorés de recevoir cette distinction ultime de la part des lecteurs du prestigieux Conde Nast Traveler. Tout cela n’aurait jamais été possible sans la grande implication et l’engagement de toutes les équipes de La Mamounia. Recevoir un tel Prix est une magnifique reconnaissance’’.

Une reconnaissance d’autant plus gratifiante, trois années seulement après avoir reçu le Prix du Meilleur Hôtel au Monde par Conde Nast UK. La Mamounia poursuit ainsi sa quête de l’excellence et de la constance pour toujours se hisser parmi les meilleurs.

Pour rappel, le Conde Nast Traveler Choice est le Prix le plus prestigieux dans l’industrie hôtelière du luxe et est mondialement reconnu comme ‘‘the best of the best’’.

Rédaction Infommédiaire